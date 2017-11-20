Sırbistan'da hakemi oturarak protesto ettiler

Sırbistan 1. Ligi'nde Pazar günü Spartak Subotica'nın Borac Cacak'ı konuk ettiği maçta görenleri şoke eden olaylar yaşandı.

HAKEM PENALTI KARARI VERDİ

Karşılaşmanın 42. dakikasında maçın hakemi, Spartak Subotica lehine penaltı çalında konuk ekibin oyuncuları yoğun itirazlarda bulundu ve bu sırada iki oyuncu kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

OTURMA EYLEMİ YAPILDI

Ardından Borac Cacak forması giyen oyuncular hakemi protesto etmek için sahada oturma eylemi düzenledi. Uzun tartışmalar sonucunda penaltı atışı 10 dakika sonra kullanıldı.

KALECİ HER TOPU DIŞARI VURDU

İkinci yarıda da ilginç olaylar devam etti. Borac Cacak'ın kalecisi, topu her aldığında meşin yuvarlağı stat dışına gönderdi. Sırbistan medyasının Manchester City gözlemcisinin de izlediğini öne sürdüğü maçı Spartak Subotica 3-1 kazandı.