Sırıkla atlamada dünya rekoru kırıldı

Polonya'nın Torun kentinin ev sahipliği yaptığı Dünya Salon Atletizm Turu'nun 4'üncü ayağı tarihi bir ana sahne oldu.

Sırıkla atlamada İsveçli Armand Duplantis, çıtayı 6 metre 17'lik dünya rekoru seviyesine getirdi.

Nefeslerini tutan izleyicilerin bakışları arasında, başarılı bir atlayış gerçekleştiren 20 yaşındaki sporcu, dünya rekorunun sahibi oldu.

REKOR 6 METRE 16 SANTİMETREYDİ

Rekor 2014 yılından bu yana fransız 6 metre 16 santimetre ile Fransız Renaud Lavillenie'ye aitti.

Duplantis aynı zamanda en son 1972'de vatandaşı Kjell Isaksson'un sahip olduğu rekoru 48 yıl sonra, ülkesi adına kırmış oldu.

İsveçin altın çocuğu Duplantis, başarısını tarihi ana tanıklık seyircilerin alkışları arasında tribündeki ailesiyle kutladı...

"3 YAŞIMDAN BU YANA REKOR KIRMAK İSTİYORDUM"

Torun Arena'da zafer turu atan Armand Duplantis, kendini omuzlarda buldu. 20 yaşındaki sporcu atlayışı sonrası "3 yaşımdan bu yana rekor kırmak istiyordum" açıklamasını yaptı.

Dünya rekorunun yeni sahibi Duplantis, 2018 yılında Avrupa Şampiyonu, 2019 yılında ise Dünya ikincisi olmuştu.