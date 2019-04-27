Sırp basınında gündem: Tosic ile Sofija aşk yaşıyor

Sırp basını, eski Beşiktaşlı Dusko Tosic ve şimdiler siyah-beyazlı takımda top koşturan Adem Ljajic'in özle hayatlarıyla ilgili haberi gündeme getirdi.

TOSİC JELENA'YI ADEM'İN ESKİ SEVGİLİSİYLE ALDATIYOR

Sırp gazetesi Kurir'in haberine göre Dusko Tosic, Jelena Karleusa'dan ayrılmak için harekete geçti. İddia şu ki eski Beşiktaşlı Tosic, Sofija Miloseviç'le yasak aşk yaşıyor. Sofija Miloseviç, siyah-beyazlı takımda forma giyen Adem Lljajic'in sevgilisi. İkili kısa süre önce ayrılık kararı aldı.

Tosic ve Sofija Miloseviç'in 1 yıldır yasak aşk yaşadığı ve Belgrad'daki gece kulüplerinde defalarca sarmaş dolaş görüldüğü haberin detaylarında yer aldı.

11 KİŞİLİK KADROYU TAMAMLAMADI

Sofija Miloseviç, Ljajic'ten geçtiğimiz aylarda ayrıldıktan sonra "Bir daha futbolcuyla aşk yaşamam. Yeterince futbolcuyla birlikte oldum" demişti. Sarışın modelin bu açıklamasına ise Sırp basınında "Anlaşılan daha 11 kişilik kadroyu tamamlamadı" yorumu yapıldı.