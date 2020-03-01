Sivas 3 puanı 3 golle aldı

Ozan Tufan'ın TT olan videosu: Böyle bir şey olabilir mi

1 Galatasaray-Gençlerbirliği maçının ilk 11'leri belli oldu Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek.

2 Mustafa Yumlu: İdlib'e gitmek istiyorum Denizlisporlu Mustafa Yumlu, Yeni Malatyaspor maçının ardından "Bedelli askerlik yaptım ama, İdlib'e askerlerimizin yanına gitmek istiyorum. Kefenimi giydim, bekliyorum" dedi.

3 Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı Trabzonspor-Fenerbahçe arasında oynanacak Türkiye Kupası yarı final ilk maçını, Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

4 Sörloth: Transfer haberleri hakkında konuşmak istemiyorum Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Sörloth, transfer konuşmanın takım arkadaşlarına saygısızlık olacağını söyledi.

5 Ampute Milli Takımı'ndan Mehmetçik'e ziyaret Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ve beraberindeki heyet, Hatay'daki komando birlikleriyle hastanede tedavi gören askerleri ziyaret etti.

6 Ronaldo: Sıkı çalışmamın karşılığını alıyorum Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, kariyerindeki 1000. maça çıktı. Portekizli yıldız karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "35 yaşında 1000 maça çıkmak da kolay değil."

7 Vedat Muriç: Gol attım ama olmadı, şans bize de gülecek Fenerbahçeli Vedat Muriç, Antalyaspor karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada gol atmasına rağmen kazanamadıklarını söyleyerek "Haftaya inşallah kazanacağız" dedi.

8 Beşiktaş, Sergen Yalçın'la yükselişe geçti Abdullah Avcı yönetimindeki 19 haftada 1.57 puan ortalaması yakalayan Beşiktaş, Sergen Yalçın’la ilk 5 maçta 2 ortalama tutturdu. Siyah-Beyazlılar daha fazla şut çekip, topa daha fazla sahip oldu.

9 Fenerbahçe şubat ayında kabusu yaşadı Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı Antalyaspor maçını da 2-2 berabere bitirdi ve son 5 haftada galibiyet alamamış oldu. Sarı-lacivertliler, bu dönemde sadece iki beraberlik ile 2 puan toplayabildi.