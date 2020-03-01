Sivas 3 puanı 3 golle aldı

Sivasspor'un gollerini Hakan Arslan, Mert Hakan ve Yatabare kaydetti.
Süper Lig'de 24. hafta maçında Ankaragücü ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 3-0'lık skorla konuk ekip Demir Grup Sivasspor oldu.
Demir Grup Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Hakan Arslan, 74. dakikada Mert Hakan Yandaş ve 90+1. dakikada Mustapha Yatabare kaydetti.
Ankaragücü'nde Milos Stanojevic 31 ve 36. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından oyun dışında kaldı. Konrad Michalak sakatlandığı için 41. dakikada yerini Ricardo Faty'ye bıraktı.
Bu galibiyetin ardından Demir Grup Sivasspor puanını 48'e yükseltti. Ankaragücü 20 puanda kaldı.
HAFTAYA RAKİBİ GALATASARAY
Süper Lig'de gelecek hafta Ankaragücü, Beşiktaş'a konuk olacak. Demir Grup Sivasspor, Galatasaray'ı ağırlayacak.