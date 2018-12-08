Sivas sahasında Göztepe'yi yendi

Süper Lig'de 15. hafta maçına 4 maçtır kaybetmeme serisiyle çıkan Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Göztepe'yi devirmeyi başardı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta 58. dakikada bir kırılma anı yaşandı. Demir Grup Sivasspor atağında yaşanan bir pozisyonun devamında "VAR" kontrollerinin ardından hakem Arda Kardeşler ev sahibi ekip adına penaltı kararı verdi. Ayrıca Göztepe'de ilk sarı kartını 49'da gören Kadu da "VAR" incelemesinin ardından penaltıya sebep olduğu pozisyonda ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Sivasspor'da Sergiy Rybalka penaltıyı gole çevirirken, 80'da Uğur Çiftçi'nin soldan ortasında yaptığı vuruşla rakip ağları sarsan Douglas skoru belirledi: 2-0 Bu sonuçla Demir Grup Sivasspor puanını 21'e yükseltirken, üst üste 4. maçında da yenilen Göztepe ise 18 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Ndinga'nın ceza alanı sağ çaprazına gönderdiği topa hareketlenen Bjarsmyr, meşin yuvarlağı bekletmeden içeriye doldurdu. Hakan Arslan'ın kale alanından yakın mesafeden kafa vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.

20. dakikada Torje'nin uzak mesafeden kaleyi karşıdan gören pozisyondan şutunda meşin yuvarlak kaleci Beto'da kaldı.

28. dakikada Titi'nin soldan ceza sahasına ortasında kale alanındaki Borges'in kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı

38. dakikada Alpaslan Öztürk'ün savunmanın arkasına gönderdiği topa Gouffran hareketlendi. Kalesini terk eden Tolgahan Acar, Gouffran'dan önce meşin yuvarlağa sahip olarak tehlikeyi önledi.

45. dakikada Emre Kılınç'ın ceza alanı dışından şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla auta gitti. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

55. dakikada Gouffran'ın soldan kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Titi'nin kafa vuruşunda kaleci Tolgahan Acar, meşin yuvarlağı güçlükle çıkardı.

60. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Ani gelişen Sivasspor atağında Emre Kılınç, Kadu ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede yerde kalınca karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler, pozisyonu VAR'dan izleyerek penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Rybalka, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

71. dakikada Muhammet Demir'in ceza yayı civarından vuruşunda kaleci Beto, meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

80. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Uğur Çiftçi'nin soldan ceza alanına ortasında kale önünde iyi yükselen Douglas'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2- 0

87. dakikada Douglas'ın sağdan ceza alanına ortasında Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Beto'da kaldı. Mücadele Sivasspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erd