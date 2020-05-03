Sivaslı milli sporcular: Evde kal, hareketsiz kalma

Burak Yılmaz: Çin'den daha çok hastalık gelir

Futbol hayatıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Gökhan Zan, Beşiktaş'tan Galatasaray'a olan transfer sürecini anlattı. Zan, ''Beşiktaş, Galatasaray'a transfer olmama basamak oldu'' dedi.

Galatasaray’da 17 şampiyonluk yaşayan Terim, ‘Dünyanın en çok kupa kazanan teknik direktörleri’ arasında yer alıyor.

Fatih Terim, en çok kupa kazanan hocaların arasında

Galatasaray'ın, Southampton’dan kiralık olarak renklerine kattığı Mario Lemina, sarı-kırmızılı takımda kalıcı olmak istediğini belirtti.

Lemina: Kiralık geldim ama umarım böyle devam etmez

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, isimleri Galatasaray ile anılan Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş ve Erdoğan Yeşilyurt hakkında konuştu.

Koronavirüs nedeniyle tescil edilen Ligue 1'de PSG şampiyon ilan edilmişti. Sezon boyunca sadece Metz maçında bir dakika oynayan Jese Rodriguez de böylece şampiyonluk apoletini takmış oldu.

Totti: Cengiz Ünder'in vazgeçmeyen bir yapısı var

1 Ronaldo adasını keşfe çıktı Ülkesi Portekiz'den bir ada satın aldığı söylenen Cristiano Ronaldo, yaptığı paylaşımla bu iddiaları doğruladı.

2 Burak Yılmaz: Tüm Çin halkından özür dilerim Bir dönem Çin'de forma giyen Burak Yılmaz; geçtiğimiz günlerde, "Çok farklı şeyler yiyorlar. Çin'den daha çok hastalık gelir" açıklamasını yapmıştı. Yılmaz, gelen tepkiler üzerine özür diledi.

3 Fatih Terim, dünyanın en iyi hocaları listesine girdi FourFourTwo, dünyanın en iyi 100 teknik direktörünü seçti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, listenin 99. sırasında yer aldı.

4 Ailesi, Abdurrahim Albayrak'a baskı yapıyor Abdurrahim Albayrak'ın ailesi, koronavirüs nedeniyle yaklaşık 10 kilo veren tecrübeli yöneticinin, artık Galatasaray'da görev yapmasını istemiyor.

5 Çin basını Burak Yılmaz'ı eleştirdi Geçtiğimiz günlerde, "Çin'den daha çok hastalık gelir, köpek bile yiyorlar" diyen Burak Yılmaz'ın bu sözleri, Çinlileri rahatsız etti.

6 Hasan Şaş ile Ümit Davala yeni sezonda olmayacak Galatasaray'da Fatih Terim ile yardımcılarının arasının açıldığı ve 66 yaşındaki teknik adamın gelecek sezon antrenör ekibini komple değiştireceği öğrenildi.

7 Çebi: Virüsten öncesi ve sonrası arasında fark yok Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çebi, siyah-beyazlı kulübün ekonomik sorunlarından söz etti.

8 Yayıncı kuruluş 'sıkıştırılmış lig' istemiyor Kulüpler Birliği'nin kalan 8 maçı bir ayda bitirme isteğine karşı olan yayıncı kuruluş beIN Sports'un, "Zararım büyük, ligi 8 haftada bitirelim" dediği öğrenildi.

9 Beşiktaş'ın iftar göndermesine F.Bahçe'den sahurlu cevap Beşiktaş ile Fenerbahçe, maçlara ara verilen bu dönemde sosyal medya üzerinden yaptıkları atışmalarla, futbolseverlerin yüzünü güldürdü.