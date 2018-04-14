Sivasspor-Fenerbahçe - CANLI SKOR

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İlk yarı sonucu: Sivasspor 0-2 Fenerbahçe
41' Sivasspor direğe takıldı. Emre'nin kafasında Volkan'dan seken top direğe çarparak dışarı çıktı.
37' Soldado kaleciyle karşı karşıya kaldı ve vuruşunu yaptı. Ali sağına gelen topta gole izin vermedi.
33' GOL... Sivasspor 0-2 Fenerbahçe (Medjani K.K)
30' GOL... Sivasspor 0-1 Fenerbahçe (Aatıf)
25' Oyunu rakip sahaya yıkmaya çalışan Fenerbahçe savunmada boşluklar veriyor. Ev sahibi Sivasspor bu boşluklardan yararlanmaya çalışıyor.
15' Mücadele hızlandı. Fenerbahçe kanatlardan gelerek gol arıyor. Sivasspor ise kontra atak peşinde.
7' Mücadelenin ilk bölümünde Fenerbahçe oyunu rakip sahaya yıkmaya çalışıyor.
1' Maç başladı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.
SİVAS EVİNDE BÜYÜKLERE KAYBETMİYOR
Robinholu Sivasspor'un bu sezon kendi evinde bileği bükülmüyor. Anadolu temsilcisi evinde oynadığı Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarında rakiplerini mağlup etmeyi başardı.
Zirve yarışında olan Fenerbahçe ise bu zorlu deplasmanda puan kaybı yaşamak istemiyor.
İLK 11'LER
Sivasspor: Ali, Auremir, Mattias, Medjani, Ziya, N’Dinga, Hakan, Bifouma, Saviet, Emre, Kone
Fenerbahçe: Volkan, Hasan Ali, Skrtel, Neustadter, Şener, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Aatif, Giuliano, Soldado