1 Sivasspor, 1 puanı son dakikalarda kurtardı Sivasspor, konuk olduğu Gençlerbirliği deplasmanında son dakikalarda bulduğu golle 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar bu sonuçla liderliğini sürdürdü.

2 Max Kruse: Galibiyet için savaşacağız Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, derbi öncesi sosyal medya hesabından taraftara mesaj gönderdi.

3 Maradona: UFO'lar beni kaçırdı Hayatının en büyük hatası olarak uyuşturucu bağımlılığını işaret eden Diego Armando Maradona, UFO'larla ilgili şaşırtıcı bir röportaj verdi.

4 Ndiaye: Yeni bir savaş istiyorum Trabzonspor'un prensipte anlaştığı Ndiaye, bordo-mavili ekibin başarısı için savaşacağını ifade etti.

5 Vedat Muriç mi Burak Yılmaz mı Fenerbahçe, bu akşam ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Dev derbide gözler Vedat Muriç ve Burak Yılmaz'ın üzerinde olacak.

6 Rodrigues'in cezası onandı Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Rodrigues için yaptığı itirazı reddetti. Deneyimli futbolcu, bu akşam Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

7 Galatasaray'ın sol bek hedefi Arana Galatasaray, Sevilla'nın 22 yaşındaki sol beki Guilherme Arana'yı kadrosuna katmak istiyor.

8 Avcı ve Yanal'ın derbi rakamları Fenerbahçe'nin başında 8 derbiye çıkan Ersun Yanal sadece 1 galibiyet alırken, Başakşehir'le 11 kez Kadıköy'de mücadele eden Abdullah Avcı da sahadan 1 kez 3 puanla ayrıldı.

9 Fatih Terim: Bizi çekemiyorlar Göztepe mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, medyada art niyetli insanların olduğunu ifade ederek, "Kıskananlar var" şeklinde konuştu.