Sivasspor, 1 puanı son dakikalarda kurtardı

Süper Lig'de 16. hafta mücadelesinde Hamza Hamzaoğlu'nun takımı Gençlerbirliği ile Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Sivasspor kozlarını paylaştı.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
KONE SİVAS'I ÖNE GEÇİRDİ
Fernando'nun ısınma hareketleri sırasında sakatlanması nedeniyle 11'e dahil olan Kone, 24. dakikada Sivasspor'u öne geçirdi.
Yiğidolar bu golle ilk yarıyı önde kapattı.
GENÇLERBİRLİĞİ 2 DAKİKADA 2 GOL BULDU
Mücadelenin ikinci yarısına çok hızlı başlayan Gençlerbirliği arka arkaya goller buldu. 56'da Bogdan Stancu eşitliği getirdi.
58'de Ayite skoru 2-1 yaptı. Sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında kale önünde oluşan karambolde Ayite topu ağlara gönderdi. Yapılan VAR incelemesinin ardından hakem Halis Özkahya golü verdi.
YATABERE SON DAKİKADA BERABERLİĞİ GETİRDİ
Sivasspor 90+7'de hayat buldu! Uzatmaların son saniyesinde röveşata atan Mustapha Yatabare maça dengeyi getirdi.
Sivasspor'un kalecisi Mamadou Samassa yaptığı birbirinden kritik kurtarışlarla takımının oyuna tutunmasını sağlarken kazanılan puanda da aktörlerden oldu.
Alınan bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 18 yaparken, Sivasspor ise 34 puana çıktı. Sivasspor'un 7 haftalık galibiyet serisi son bulurken yenilmezlik serisi devam etti.
Ligin ilk devresinin son maçında Gençlerbirliği deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Sivasspor sahasında Göztepe'yi konuk edecek.