Sivasspor 4 hafta sonra 3 puan aldı

Süper Lig'de 23. haftanın açılış maçında Demir Grup Sivasspor ile Aytemiz Alanyaspor karşılaştı.
Sivas'taki karşılaşmayı evsahibi ekip 1-0 kazandı.
Demir Grup Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 9. dakikada Mert Hakan Yandaş (penaltı) kaydetti.
Erdoğan Yeşilyurt'un sağdan kullandığı serbest atışta ceza alanında iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda top auta gitti.
VAR'ın uyarısıyla pozisyonu inceleyen hakem Zorbay Küçük, Caulker'in Hakan Arslan'a faul yaptığı gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi.
1 GOL 3 PUAN
9. dakikada penaltıyı kullanan Mert Hakan Yandaş, skoru ilan eden golü attı. Kırmızı-beyazlı ekip, 11 Şubat 2019'dan sonra (375 gün) Süper Lig'deki ilk penaltı golünü Alanyaspor karşısında kaydetti.
YİĞİDOLAR 4 MAÇ SONRA KAZANDI
Süper Lig'de 4 maç (2 yenilgi, 2 beraberlik) sonra kazanan teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki Demir Grup Sivasspor, puanını 45'e çıkardı. Kırmızı-beyazlı ekip maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Ligde 3 maçtır (2 yenilgi, 1 beraberlik) kazanamayan Erol Bulut'un çalıştırdığı Aytemiz Alanyaspor ise 39 puanda kaldı.