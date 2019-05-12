Sivasspor 7 maçtır galibiyete hasret

Spor Toto Süper Lig'de en son 25. haftada Evkur Yeni Malatyaspor'u iç sahada 2-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 7 lig maçında da kazanamadı.

EN SON MALATYA'YI YENDİLER

Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1, sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'a 3-1 yenilen, Atiker Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalıp, evinde Beşiktaş'a 2-1 kaybeden kırmızı-beyazlı ekip, ligin 30. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor'la da golsüz berabere kaldı.

Başakşehir ile evinde oynadığı karşılaşmayı 0-0 eşitlikle tamamlayan Sivas temsilcisi, dün deplasmanda Göztepe ile 3-3 sona eren maçta da galibiyet hasretini sonlandıramadı. Sivas temsilcisi, bu karşılaşmanın ardından puanını 38'e yükseltti. Ligde gelecek hafta MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Demir Grup Sivasspor, sezonu sahasındaki Galatasaray maçıyla tamamlayacak.