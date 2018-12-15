Sivasspor Ankaragücü'ne 4 attı

Spor Toto Süper Lig'de çıkışa geçen takımlardan Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü'nü 4-0 yenerek son 5 maçtaki 4. galibiyetini elde etti.

Sivasspor, 43. dakikada golü buldu. Douglas'ın, sağdan ceza alanına gönderdiği pasta meşin yuvarlağı önüne alan Muhammet Demir, Alihan Kubalas'ın müdahalesi sonrası yerde kalınca karşılaşmanın hakemi Volkan Bayarslani, penaltı noktasını gösterdi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Penaltıyı kullanan Robinho, takımını 1-0 öne geçirdi. Sivasspor golden bir dakika sonra farkı 2'ye çıkardı. Emre Kılınç'ın ceza alanına pasında, topla buluşan Muhammet Demir'in penaltı noktası civarından vuruşunda fark ikiye çıktı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

EMRE'DEN NEFİS AŞIRTMA GOLÜ

Sivasspor'un 2. yarıda da baskısı devam etti. 62. dakikada Muhammet'in pasında Emre harika bir aşırtma vuruşla farkı 3'e çıkarırken, maçın yıldızlarından Robinho 76. dakikada Altay'dan dönen topu tamamlayıp skoru 4-0'a getirdi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Karşılaşma da bu gollerle 4-0 sona erdi. Kırmızı beyazlılar, bu galibiyetle 24 puana yükseldi. Ankaragücü ise 20 puanda kaldı.