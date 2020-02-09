Sivasspor-Başakşehir maçının muhtemel 11'ler

Süper Lig'de 21. haftanın önemli mücadelesinde Demir Grup Sivasspor, Başakşehir'i konuk ediyor.
Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 16:00'da başlayacak maçı hakem Halis Özkahya yönetecek.
Karşılaşma beIN Sport'tan naklen yayınlanacak. İki takımın eksikleri Sivasspor'da Fernando ve Aruna Kone'nin sakatlıkları sürüyor.
Başakşehir cephesinde Berkay Özcan dışında eksik yok.
DG Sivasspor: Samassa Goiano Caner Osmanpaşa Aaron Uğur Çiftçi Fatih Aksoy Hakan Arslan Mert Hakan Yandaş Erdoğan Yeşilyurt Emre Kılınç Yatabare
Başakşehir: Mert Günok Caiçara Skrtel Epureanu Clichy Visca Mahmut Tekdemir Azubuike Elia Crivelli Demba Ba