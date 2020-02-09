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Sivasspor-Başakşehir maçının muhtemel 11'ler

Süper Lig'de haftanın sonucu merakla beklenen maçında Sivasspor ile Başakşehir karşı karşıya gelecek.

| Haber Merkezi
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Süper Lig'de 21. haftanın önemli mücadelesinde Demir Grup Sivasspor, Başakşehir'i konuk ediyor.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 16:00'da başlayacak maçı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Karşılaşma beIN Sport'tan naklen yayınlanacak. İki takımın eksikleri Sivasspor'da Fernando ve Aruna Kone'nin sakatlıkları sürüyor.

Başakşehir cephesinde Berkay Özcan dışında eksik yok.

DG Sivasspor: Samassa Goiano Caner Osmanpaşa Aaron Uğur Çiftçi Fatih Aksoy Hakan Arslan Mert Hakan Yandaş Erdoğan Yeşilyurt Emre Kılınç Yatabare

Başakşehir: Mert Günok Caiçara Skrtel Epureanu Clichy Visca Mahmut Tekdemir Azubuike Elia Crivelli Demba Ba

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