Sivasspor, Emre ve Mert'le görüşecek

Sivasspor'un liderliğinde önemli pay sahibi olan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, transferin gözde isimleri. Yiğidolar, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın listesinde olan milli futbolcularla masaya oturacak.

Sivasspor, milli futbolcuları kadroda tutma niyetinde olsa da anlaşma sağlanamazsa devre arası satmak zorunda kalacak. Sezon sonu oyuncularını bedeva kaptırmak istemeyen yönetim, Emre ve Mert'e yeni kontrat imzalatamazsa 3 büyüklerle görüşecek.

Sivasspor Kulübü Başkanvekili Erdal Sarılar, devre arası transfer dönemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"BU MUTLULUĞU PARAYLA SATIN ALAMAZSINIZ"

Sarılar, ocak ayında futbolcu satmak istemediklerini belirterek, "Kendi açımdan söylüyorum. Devre arası oyuncu satmak istemiyorum. 10 milyon euro da koysalar bu mutluluğu parayla satın alamazsınız." şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLAR ASLAN GİBİ OYNUYOR"

Başkanvekili Sarılar, Emre Kılınç ve Mert Hakan'la Fenerbahçe maçından sonra görüşeceklerini dile getirerek, "Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş ile 4 hafta önce Rıza Hoca'nın tavsiyesiyle konuştuk. Oyunculara, 'Sizlerle Fenerbahçe maçından sonra görüşeceğiz' dedik. Sezon başı teklif yapmıştık. Oyuncular; 'düşünelim' dedi. Çocuklar aslan gibi oynuyorlar. Kafaları bir yere takılı değil. Mutlular, biz de mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sivasspor'un Emre ve Mert'le anlaşma sağlayamaması durumunda, 10 milyon euroluk teklifi kabul etmeye sıcak baktığı öğrenildi.

FIFA kuralları gereği Haziran 2020'de sözleşmesi bitecek olan Emre ve Mert, ocak ayında istediği kulüple anlaşarak, sezon sonundan geçerli olmak üzere bedelsiz olarak kulüpten ayrılabilir.