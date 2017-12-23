Beşiktaş, Sivasspor'a yenildi

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor'a konuk oldu. İlk yarının son maçında deplasmanda Sivasspor'a 2-1 yenilen siyah-beyazlı ekip 30 puanda kaldı.

İLK YARIDA KARŞILIKLI GOLLER

Mücadele çok hızlı başladı. Karşılaşmanın hemen başında Beşiktaş Pepe'yle golü buldu ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı. Ev sahibi Sivasspor, 5. dakikada golü buldu. Kone'nin sert şutunda kaleci Fabri'den dönen topa Rybalka düzgün bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

26. dakikada Talisca'nın yerde kaldığı pozisyonda hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Negredo skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı karşılıklı gollerle sona erdi.

SİVAS'IN GALİBİYET GOLÜ

Maçın ikinci yarısında iki takım da karşılıklı ataklar buldu. Tempolu geçen ikinci yarıda Sivas'a galibiyeti getiren gol 82. dakikada Zoro Cyriac'dan geldi. Sivasspor bu golle Beşiktaş'ı 2-1 yendi.

Siyah-beyazlı ekip bu yenilgiyle 30 puanda kalırken, Sivasspor ise 26 puana yükseldi.

BEŞİKTAŞ 6 DEPLASMAN MAÇI KAZANAMADI

Sivasspor'a yenilen Beşiktaş, bu sezon 6. kez bir deplasman maçından galibiyet çıkaramadı. Ayrıca Beşiktaş, son 3 deplasman maçında Yeni Malatyaspor ve Kayserispor'la berabere kalırken, Sivasspor'a yenildi.