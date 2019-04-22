Sivasspor-Beşiktaş - CANLI SKOR

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40' Beşiktaş'ta sarı kart gören Gary Medel, Ankaragücü maçında cezalı duruma düştü.
36' Sivasspor gole yaklaştı. Hakan, Karius ile karşı karşıya pozisyonda çerçeveyi bulamadı.
31' GOL.... Sivasspor 0-1 Beşiktaş (Vida)
25' Ljajic'in kornerden ceza sahasına ortaladığı topa Mirin gelişine vurdu, kaleci güçlükle topu dışarı çeldi.
20' Dakikası geride kalan maçta henüz gol sesi çıkmadı.
13' Beşiktaş gole yaklaştı. Kornerden gelen topu Atiba içeri indirdi, Mirin'in müsait durumda yaptığı vuruş az farkla dışarı gitti.
5' Maça ev sahibi Sivasspor daha atak başladı. Beşiktaş karşılaşmanın ilk bölümünde istediği oyunu kurmakta zorlanıyor.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşıyor.
Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmayı da kazanan siyah-beyazlı ekip, Sivas deplasmanında da seriyi sürdürmeye gayret edecek.
Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Maç beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.
İŞTE İLK 11'LER
Sivasspor: Tolgahan, Uğur, Braz, Bjarsmyr, Papp, Hakan, Ndinga, Rybalka, Douglas, Emre Kılınç, Diabate
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Medel, Dorukhan, Atiba, Lens, Ljajic, Kagawa, Burak Yılmaz