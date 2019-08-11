Sivasspor-Beşiktaş maçının biletleri satışta

1 Abdullah Avcı, Quaresma'yla özel görüştü Portekizli yıldız Quaresma ile bir toplantı yapan Abdullah Avcı, deneyimli oyuncuya takımın en önemli parçası olduğunu söyledi.

2 Premier Lig'de VAR kayıtları açıklandı Premier Lig, tarihinde ilk kez uyguladığı VAR sisteminin kayıtlarını resmi internet sitesinden açıkladı.

3 Merih'le Diego Costa kapıştı Atletico Madrid'le Juventus arasında oynanan maçında milli futbolcumu Merih Demiral'ın performansı beğeni toplarken, Diego Costa ile yaşadığı tartışma ise karşılaşmaya damga vurdu.

4 Mesut Özil'e saldırı olayında 2 Türk yakalandı İngiliz basını, Mesut Özil'in Londra'da uğradığı bıçaklı saldırıya yönelik 2 Türk'ün gözaltına alındığını yazdı.

5 Galatasaray'ın gündemindeki alternatif golcü Yunan golcü Kostas Mitroglou ile yollarını ayıracak olan Galatasaray, Blessing Eleke'yi transfer etmek için harekete geçti.

6 Sabri Sarıoğlu: Galatasaray verdiği sözü tutmadı Spor yazarı Attila Gökçe, Galatasaray'ın Sabri Sarıoğlu'na transfer sözü verdiği ancak daha sonra sözünde durmadığını ifade etti.

7 Fenerbahçe'nin son Kolarov teklifi Fenerbahçe'nin ısrarla istediği Kolarov için Roma 4 milyon euro talep ediyor. Sarı-lacivertlilerin son teklifi ise 2 milyon euro.

8 Beşiktaş, Mirin'i Amiens'e kiraladı Beşiktaş devre arası transfer ettiği stoper Isimat Mirin'i 2 yıllığına Fransız ekibi Amiens'a kiraladı.

9 Vicente Luque, Mike Perry'nin burnunu kırdı UFC'de karşı karşıya gelen iki dövüşçüden Vicente Luque, Mike Perry'nin burnunu kırdı.