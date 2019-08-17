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Sivasspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri

Beşiktaş, Süper Lig'in 1. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

| Haber Merkezi
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Beşiktaş, yeni sezonu Sivas'ta açıyor.

Son 2 yılda şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran siyah-beyazlılar, iyi bir başlangıç yapıp sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istiyor.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Mücadele beIN Sport 1'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Ziya, Cofie, Hakan, Mert Hakan, Erdoğan, Emre, Yatabare

Beşiktaş: Utku, Gökhan Gönül, Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin, Medel, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Boyd, Quaresma, Güven Yalçın

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