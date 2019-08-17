Sivasspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri

Beşiktaş, yeni sezonu Sivas'ta açıyor.
Son 2 yılda şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran siyah-beyazlılar, iyi bir başlangıç yapıp sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istiyor.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
Mücadele beIN Sport 1'den naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER
Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Ziya, Cofie, Hakan, Mert Hakan, Erdoğan, Emre, Yatabare
Beşiktaş: Utku, Gökhan Gönül, Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin, Medel, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Boyd, Quaresma, Güven Yalçın