Sivasspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Albayrak, Denizlispor maçından sonra Falcao transferi sorulduğunda fotoğrafın paylaşıldığına üzüldüğünü belirtip transferde ise "Taraftarların gönlü %99 rahat olsun" dedi.

Liverpool'da sakatlanan Allison'un yerine forma giyen Adrian, Chelsea ile oynanan Süper Kupa maçının ardından sahaya giren bir seyirci tarafından sakatlandı.

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Süper Lig'in sponsoru yok

Spor Toto ile olan anlaşmanın sona ermesinin ardından sponsor arayışı içine giren yayıncı kuruluş, henüz bir marka ile sözleşme imzalayamadı.