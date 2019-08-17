Sivasspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş, yeni sezonu Sivas'ta açıyor.
Son 2 yılda şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran siyah-beyazlılar, iyi bir başlangıç yapıp sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istiyor.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Mücadele beIN Sport 1'den naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Sivasspor
Samassa
Goiano
Appindangoye
Caner
Ziya
Erdoğan
Hakan
Cofie
Mert Hakan
Emre
Yatabare
Beşiktaş
Utku
Gökhan
Vida
Ruiz
Rebocho
Oğuzhan
Dorukhan
Boyd
Ljajic
Quaresma
Güven