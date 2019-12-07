Sivasspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u da yendi Sivasspor, konuk olduğu BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanından 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Kırmızı-beyazlı ekip, bu sonuçla Süper Lig'in 14. haftasında da liderliğini sürdürdü. 07.12.2019 - 16:53 | Haber Merkezi