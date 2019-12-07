Sivasspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u da yendi

Süper Lig'in 14. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi.
Malatya'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Sivasspor, 3-1'lik skorla kazandı.
Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Hakan Arslan, 30. dakikada Mert Hakan Yandaş ve 54. dakikada Emre Kılınç attı. Malatyaspor'un tek golü 37. dakikada Guilherme'den geldi.
HAKAN ARSLAN FENERBAHÇE MAÇINDA YOK
Sivasspor sarı kart gören Hakan Arslan, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.
SİVAS'TAN 6 MAÇLIK EN UZUN GALİBİYET SERİSİ
Sivasspor, üst üste 6. maçını kazanarak kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisini yakaladı.
Bu sonucun ardından Sivasspor, puanını 30'a yükseltti. Yeni Malatyaspor ise 20 puanda kaldı.
Sivasspor, gelecek hafta Fenerbahçe'yi konuk edecek. Yeni Malatyaspor ise Beşiktaş deplasmanına gidecek.