Sivasspor çıkış peşinde

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Keleş, ligin 19. haftasında sahalarında Trabzonspor ile berabere kaldıklarını anımsatarak, takımının bu karşılaşmada iyi bir oyun sergilediğini belirtti.

Bu maçı unutarak Kasımpaşa karşılaşmasına odaklandıklarını aktaran genç teknik adam, "Kasımpaşa iyi bir takım fakat son haftalarda kötü gidiyorlar. Biz de bir çıkış arıyoruz. İçeride kaybettiğimiz puanı Kasımpaşa maçında telafi etmek için uğraşacağız." dedi. Hakan Keleş, yeni transferleri Hugo Vieira'nın sakatlığıyla ilgili, "Sakatlık yeni olduğu için tetkikler devam ediyor. Bakacağız, raporlar gelsin ondan sonra karar vereceğiz." diye konuştu.

Hakan Keleş, yeni transferleri Hugo Vieira'nın sakatlığıyla ilgili, "Sakatlık yeni olduğu için tetkikler devam ediyor. Bakacağız, raporlar gelsin ondan sonra karar vereceğiz." diye konuştu.