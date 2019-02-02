Sivasspor deplasmanda Kasımpaşa'ya 3 attı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa ile Demir Grup Sivasspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Sivasspor, Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-1 mağlup ederken Mustafa Denizli'nin ekibi, son 6 maçta 5 mağlubiyet aldı.
Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Emre Kılınç, 66 ve 69. dakikalarda ise Aroune Kone attı. Kasımpaşa'nın tek golü 14. dakikada Perica'dan geldi.
Bu sonucun ardından Kasımpaşa, 29 puanla 7. sırada kaldı. Demir Grup Sivasspor ise 28 puanla 8. sıraya çıktı.