Sivasspor evinde Yeni Malatyaspor'u yendi

1 Manchester United'dan Solskjaer'e zamlı yeni sözleşme Mourinho'nun gönderilmesinin ardından Manchester United'ın başına geçen Ole Gunnar Solskjaer, Kırmızı Şeytanlar'la büyük bir çıkış yakalayınca, yönetimden zamlı yeni sözleşme teklifi aldı.

2 Kayak yapacakları dağa zeplinle çıktılar Adrenalin tutkunu 3 kayakçı, Avusturya'daki 2233 metrelik zirveye zeplinle iniş yaptı.

3 Fatih Terim, Nagatomo'yu oynatmak istiyor Emre Taşdemir'den istediği verimi alamayan Fatih Terim, sağlık ekibinden Nagatomo'nun Antalyaspor maçına yetiştirilmesi istedi.

4 Fırat Aydınus ve Yusuf Bozdoğan PFDK'lık Türkiye Futbol Federasyonu, Malatyaspor-Başakişehir maçında kavga eden hakemler Fırat Aydınus ve Yusuf Bozdoğan'ı PFDK'ya sevk etti.

5 UEFA'dan Cüneyt Çakır'a tam not Haftalık VAR raporunu yayınlayan UEFA, Cüneyt Çakır'ın Porto-Roma maçındaki kararlarının doğru olduğunu açıkladı.

6 Real Madrid'de Ramos-Perez gerginliği Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Real Madrid'de sular durulmuyor. 4-1'lik Ajax yenilgisi sonrası Başkan Perez'le Ramos arasında tartışma yaşandı.

7 Tarihe geçen Türk kadınları Hayatın her alanında olduğu gibi sporda da Türk kadınları, güreşten eskrime, tekvandodan okçuluğa kadar birçok branşta elde ettikleri başarılarla adlarını spor tarihine yazdırdı.

8 Fırat Aydınus'la yardımcısı arasındaki o diyalog Yusuf Bozdoğan'la kavga ettiği için PFDK'ya sevk edilen Fırat Aydınus'un yardımcısına söylediği ağır küfürler ortaya çıktı.

9 Şenol Güneş'in sözleri kafaları karıştırdı Şenol Güneş'in dün düzenlediği basın toplantısında, "Hayat ne olacağını bilemezsin! Başkan ile bir sorunumuz yok, bakarsınız başka yerde buluşuruz" demesi akıllara TFF başkanlığını getirdi.