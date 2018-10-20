Fenerbahçe, Sivas'ta 2 puan bıraktı

Ligde beklentilerin uzağında kalan ve haftaya 8 puanla giren Fenerbahçe, 9 puanla giren Demir Grup Sivasspor deplasmanında da tat vermedi.

İLK YARIDA POZİSYON OLMADI

İlk yarıda tek tehlikeli atağını 6. dakikada gerçekleştiren Fenerbahçe'de, sürpriz bir şekilde sol açık oynayan İsmail Köybaşı ortaladı. Frey'in cezasahası içinde dokunuşunda top üstten auta gitti.

İlk 15 dakikada Fenerbahçe oyunu domine eden bir takım görüntüsü çizmesine karşın, bu dakikadan sonra kontrol Sivasspor'a geçti.

Ev sahibi ekip daha rahat pas yaparken; bunda Jailson'un savunmanın çok içinde kalması etken oldu. Ev sahibi ekip oyuncularının son pas hataları ve son tercihlerinin kötü olması da aradığı golü bulamamasına neden oldu.

İKİNCİ YARI BOL POZİSYONLU OLDU GOL ÇIKMADI

2. yarı ilk yarıya oranla daha hareketli başladı. Fenerbahçe, 50. dakikada Soldado ile gole çok yaklaştı. Ancak İspanyol oyuncu, karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Tolgahan'ı geçemedi.

73. dakikada Mehmet Ekici'nin serbest vuruşunda top üst direkte patlarken; kalan dakikalarda iki takımın da çabasıs sonuç vermedi ve Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe maçı 0-0 sona erdi.

F.BAHÇE 15. SIRADA KALDI

Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 10'a, Fenerbahçe ise 9'a çıkardı. Haftaya 15. sırada giren Fenerbahçe, bu maçın ardından da yerinde saydı.