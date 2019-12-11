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Bursasporlu taraftarlar dönüş yolunda da kaza yaptı

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F.Bahçe ve G.Saray'ın istediği Yunan sol bek Konstantinos

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Eray Cömert 35 metreden harika bir gol attı

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1 Sivasspor-Fenerbahçe maçında hava nasıl olacak Pazar günü deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'yi, beklenenin aksine daha iyi bir hava bekliyor.

2 Takımların harcama limitleri Trabzonspor, TFF'nin Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın rahatça transfer yapabilmesi için sapma oranını yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkarmasına tepki gösterdi.

3 Joao Paulo'nun menajeri: Beşiktaş bize teklif yaptı Botafogo takımında forma giyen Joao Paulo'nun menajeri Cristian Manica, siyah-beyazlı kulüple görüştüklerini açıkladı.

4 Ali Koç: Sivasspor maçı bizim için dönüm noktası Hakem hataları yüzünden 7-8 puan az aldıklarını söyleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Sivasspor maçı zor olacak. Bizim için dönüm noktası ama kazanacağımıza inanıyoruz" dedi.

5 Trabzonspor, Jesse Sekidika'yla anlaştı Trabzonspor, TFF 1. Lig'in son sırasında yer alan Eskişehirspor'un Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Jesse Sekidika'yı kadrosuna kattı.

6 Yusuf Yazıcı'dan Trabzon'a 6.5 milyon TL Trabzonspor, sezon başında 16.5 milyon euroya Lille sattığı Yusuf Yazıcı'dan 1 milyon euro daha kazanacak.

7 Trabzonspor ve Beşiktaş'ın kadroları açıklandı UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş ile Trabzonspor, son hafta maçlarında yedek kadrolarıyla mücadele edecekler.

8 Galatasaray ve Fenerbahçe Rodriguez'i istiyor Devre arasında sol bek almayı planlayan Galatasaray'la Fenerbahçe, Milan'ın deneyimli oyuncusu Ricardo Rodriguez'i istiyor.

9 Türkiye, Ferdi Kadıoğlu için devrede Şenol Güneş'in Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nu takip ettiği ve A Milli Takım'a kazandırmak istediği ifade ediliyor.