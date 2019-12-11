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Sivasspor-Fenerbahçe maçında hava nasıl olacak

Pazar günü deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'yi, beklenenin aksine daha iyi bir hava bekliyor.

| Haber Merkezi
Sivasspor-Fenerbahçe maçında hava nasıl olacak
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Süper Lig'in 15. haftasının en kritik maçı lider Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak.

Pazar günü saat 16.30'da başlayacak olan mücadele öncesi Sivas'ta havanın nasıl olacağı merak ediliyordu.

KAR ERİDİ, GÜNEŞ AÇTI

Yaptığımız araştırmalara göre geçtiğimiz hafta yağan yoğun kar yağışının dindiği, havanın güneşli olduğu ve maç günü sıcaklığın 4 ila 8 derece arasında olacağı öğrenildi.

Hatırlanacağı gibi Galatasaray kafilesi geçtiğimiz sezon Erzurum deplasmanına giderken yanına vazelin, merhem ve içlik almıştı.

Galatasaray Erzurum'a vazelinle gidiyor

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