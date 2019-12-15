Sivasspor-Fenerbahçe - CANLI SKOR

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85' Gol...Sivasspor 2-1 Fenerbahçe (Deniz Türüç)

79' Normal sürede son 10 dakikanın içindeyiz.

77' Sivasspor'un hızlı hücumunda 4'e 2 hücumda Erdoğan penaltı noktası üzerine ortaladı ama Serdar topu kornere çeldi.

72' Sivasspor bu dakikalarda oyunun temposunu düşürmeye çalışıyor. Fenerbahçe tüm hatlarıyla rakip yarı sahada.

68' Fernando, Gustavo'dan şık bir çalımla sıyrıldı ve penaltı noktasına gönderdi. Fenerbahçe'de araya Serdar Aziz girdi.

65' Oyunun temposu bu dakikalarda yeniden yükseldi.

63' Sivassporlu taraftarların takımlarına muhteşem desteği devam ediyor.

61' Sivasspor'da Uğur, Ozan Tufan'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kartla cezalandırıldı.

59' Gol...Sivasspor 2-0 Fenerbahçe (Emre Kılınç)

59' Emre Kılınç attı, Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Ziya'nın ara pasında ceza sahasına giren Emre Kılınç, topu ağlarla buluşturdu. Sivasspor, seyircisi önünde skoru 2-0'a getirdi.

55' Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Yatabare ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Tecrübeli stoper acı içinde kıvranıyor.

55' Emre Kılınç , hakeme yaptığı itirazların ardından sarı kartla cezalandırıldı. Emre, Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düştü.

51' İki takımın teknik direktörü de mücadeleyi ayakta takip ediyor.

49' Max Kruse'den topu çalan Mert Hakan içe doğru hareketlendi ancak uzak mesafeden vuruşu farklı şekilde dışarı çıktı.

48' Max Kruse'nin kullandığı köşe vuruşunda Serdar Aziz iyi yükseldi ancak top doğrudan dışarı çıktı.

45' İkinci devre başladı.

45' İlk devre sona erdi.

44' Sivasspor bir kez daha tehlikeli geldi! Sağ kanattan yapılan ortayı Yatabare ıskaladı ve top Altay'da kaldı.

42' Sivasspor'da Fatih sarı kart gören isim oldu. Fatih, Gençlerbirliği deplasmanında sahada olamayacak.

40' 40. dakika geride kalırken Sivasspor rakip kaleye 8 şut gönderdi ve bu şutların 1'inde isabet sağladı. O şut da GOL oldu.

37' Sivasspor, Fenerbahçe karşısında hızlı hücumlarda çok büyük tehlikeler yaratıyor.

36' Sol kanatta Mert Hakan'dan sıyrılan Ozan Tufan yerde kaldı. Fenerbahçe ceza sahası sol çaprazından serbest vuruş kullanacak.

33' Fenerbahçe gole cevap vermeye çok yaklaştı! Vedat Muriqi fiziksel avantajını kullanarak topu önüne aldı ve kale ağzında bomboş durumda olan Ozan'a çevirdi ancak Ozan topu ıskaladı.

32' Gol...Sivasspor 1-0 Fenerbahçe (Fernando)

28' Savunmanın arkasına hareketlenen Emre kaleci Altay'dan sıyrıldı, topu içeri çevirdi ancak ofsayt bayrağı kalktı.

25' Vedat Muriqi ile Nabil Dirar'ın girdiği ver-kaçın ardından Dirar kaleciyle karşı karşıya kalacaktı ancak savunma topu kornere çeldi.

24' Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, ceza sahasında top karşılarken yerde kaldı ve sakatlandı. Tecrübeli futbolcu acı içinde kıvranıyor.

23' Oyuncu Değişikliği Sadık Çiftpınar -Mathias Jattah-Njie Jørgensen

20' Fenerbahçe'de Zanka, sakatlanan Sadık Çiftpınar'ın yerine oyuna girmek için kulübede hareketlendi.

15' Fernando ile Yatabare'nin ceza sahası ön çizgisinde girdikleri ikili oyunun ardından Fernando vurdu ancak isabeti sağlayamadı.

13' İyi bir pasla ceza sahasına giren Fernando plaseyle topu uzak direğin dibinden ağlara göndermek istedi ancak top az farkla dışarı çıktı.

9' Emre Belözoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda Vedat Muriqi iyi yükseldi ancak kafa vuruşu istediği gibi olmadı.

7' Rakibinden topu kapan Ozan Tufan sağ kanatta topu taşıdı ve ortasını açtı ancak Samassa iyi yer tuttu.

5' Mauricio Isla, pozisyon esnasında Fernando'nun ayağına basması sebebiyle sarı kartla cezalandırıldı.

3' Sivasspor, önde yaptığı baskıyla Fenerbahçe'yi yarı sahasından çıkarmamaya çalışıyor.

1' Maç başladı.

Süper Lig'de 15. haftanın en kritik karşılaşması geldi çattı... Bu sezon deplasmanlarda kötü bir grafik çizen Fenerbahçe, lider Sivasspor'u yenerek üst sıralara tırmanmak istiyor.

İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR

Sivasspor'da cezalı Hakan Arslan ve sakat olan Sergiy Rybalka maç kadrosunda olmayacak.

Fenerbahçe'de ise Zajc'ın yanı sıra Hasan Ali Kaldırım ve Victor Moses Sivas'a götürülmeyen isimler.

İLK 11'LER

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Ziya, Mert Hakan, Emre, Fernando, Yatabare.

Fenerbahçe: Altay, Isla, Sadık, Serdar, Dirar, Gustavo, Emre, Ozan, Rodrigues, Kruse, Muriqi