Sivasspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'de 15. haftanın en kritik karşılaşması geldi çattı...
Bu sezon deplasmanlarda kötü bir grafik çizen Fenerbahçe, lider Sivasspor'u yenerek üst sıralara tırmanmak istiyor.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16:30'da başlayacak. Ali Palabıyık'ın yöneteceği maçta VAR Hakemi olarak Bahattin Şimşek, AVAR Hakemi olarak da Cevdet Kömürcüoğlu görev yapacak.
İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR
Sivasspor'da cezalı Hakan Arslan ve sakat olan Sergiy Rybalka maç kadrosunda olmayacak.
Fenerbahçe'de ise Zajc'ın yanı sıra Hasan Ali Kaldırım ve Victor Moses Sivas'a götürülmeyen isimler.
MUHTEMEL 11'LER
Demir Grup Sivasspor
Mamadou Samassa
Marcelo Goiano
Aaron Appindangoye
Caner Osmanpaşa
Uğur Çiftçi
Fatih Aksoy
Emre Kılınç
Mert Hakan Yandaş
Fernando
Erdoğan Yeşilyurt
Mustapha Yatabare
Fenerbahçe
Altay Bayındır
Mauricio Isla
Serdar Aziz
Sadık Çiftpınar
Nabil Dirar
Emre Belözoğlu
Luiz Gustavo
Ozan Tufan
Max Kruse
Garry Rodrigues
Vedat Muriqi