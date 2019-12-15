Sivasspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'de 15. haftanın en kritik karşılaşması geldi çattı...

Bu sezon deplasmanlarda kötü bir grafik çizen Fenerbahçe, lider Sivasspor'u yenerek üst sıralara tırmanmak istiyor.



Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16:30'da başlayacak. Ali Palabıyık'ın yöneteceği maçta VAR Hakemi olarak Bahattin Şimşek, AVAR Hakemi olarak da Cevdet Kömürcüoğlu görev yapacak.

İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR

Sivasspor'da cezalı Hakan Arslan ve sakat olan Sergiy Rybalka maç kadrosunda olmayacak.



Fenerbahçe'de ise Zajc'ın yanı sıra Hasan Ali Kaldırım ve Victor Moses Sivas'a götürülmeyen isimler.

MUHTEMEL 11'LER

Demir Grup Sivasspor

Mamadou Samassa

Marcelo Goiano

Aaron Appindangoye

Caner Osmanpaşa

Uğur Çiftçi

Fatih Aksoy

Emre Kılınç

Mert Hakan Yandaş

Fernando

Erdoğan Yeşilyurt

Mustapha Yatabare



Fenerbahçe

Altay Bayındır

Mauricio Isla

Serdar Aziz

Sadık Çiftpınar

Nabil Dirar

Emre Belözoğlu

Luiz Gustavo

Ozan Tufan

Max Kruse

Garry Rodrigues

Vedat Muriqi