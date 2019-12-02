Sivasspor, Fransa'da manşet oldu

Süper Lig'de 13.haftayı da lider olarak geçmeyi başaran Sivasspor, Avrupa basınında da gündem olmaya başladı.

Ünlü futbol dergisi France Football, son olarak Rıza Çalımbay ve ekibine yer verdi.

Sivasspor'un Kasımpaşa galibiyeti ile birlikte üst üste 5 maç kazandığının altını çizen dergi, ayrıca takımında bulunan eski Fransa Ligue 1'de oyuncusu Mustapha Yatabere'den de bahsetti.

France Football, ayrıca sezon başında Marsilya'dan Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo'nun kırmızı kart ile oyun dışında kaldığını ve Göztepe-Fenerbahçe maçının 2-2 bitiğini de yazdı.