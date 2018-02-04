Galatasaray, Terim yönetiminde ilk kez kaybetti

Süper Lig'in 20. haftasında zirvedeki 4 takım da kazanamadı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir'in berabere kaldığı haftada Galatasaray, Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu.

SİVAS, GALATASARAY'I DA YENDİ

Sahasında bu sezon Beşiktaş ve Başakşehir'i yenen Sivasspor, Galatasaray'ı da eli boş gönderdi.

16. dakikada N'Dinga'nın kafa golüyle öne geçen ev sahibi ekip, 58. dakikada Kone'nin penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Ndiaye'nin satılması ve Fernando'nun uzun süreli sakatlığından dolayı orta sahada büyük güç kaybeden sarı-kırmızılı ekibin tek sayısı ise sonradan oyuna giren Eren Derdiyok'tan geldi.

79. dakikada Eren'in golüyle umutlanan Galatasaray son bölümde Gomis, Sinan Gümüş ve Rodrigues'le beraberlik fırsatları yakalasa da değerlendiremedi. Maç Sivasspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Bu yenilgi aynı zamanda Fatih Terim'in Galatasaray'ın başındaki ilk yenilgisi de oldu.

ZİRVEDEKİLER KAZANAMADI

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir'in 1 puanla kapattığı haftada önüne gelen liderlik fırsatını kullanamayan sarı-kırmızılı ekip 41 puanda kalırken, Sivasspor ise puanını 30'a yükseltti.



