Sivasspor-Galatasaray CANLI SKOR

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Mücadelede ilk yarı oynanıyor....
SİVASSPOR 0-1 GALATASARAY
2' GOL... (Linnes)
Spor Toto Süper Lig'in bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 34. ve son haftada deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşıyor
İŞTE İLK 11'LER
Sivasspor'un 11'i: Ali Şaşal, Douglas, Mattias, David Braz, Ziya, Rybalka, Hakan, Diabete, Özer, Erdoğan, Muhammet Demir
Galatasaray'ın 11'i: İsmail, Linnes, Marcao, Semih, Emre Taşdemir, Selçuk İnan, Donk, N'Diaye, Yunus Akgün, Muğdat, Sinan Gümüş