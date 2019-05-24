Sivasspor-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig'in bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden undefined Galatasaray, 34. ve son haftada deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Sivasspor: Tolgahan, Uğur, Braz, Bjarsmyr, Papp, Hakan, N'Dinga, Diabate, Özer, Douglas, Muhammed.
Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne.