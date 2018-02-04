Sivasspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çıktığı 3 lig maçını da kazanan sarı-kırmızılı ekip, Sivas'ta bu seriyi devam ettirmeye çalışacak. Sivasspor maçı öncesi Galatasaray'da sakat olan Fernando Reges dışında eksik bulunmuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Sivasspor: Tolgahan, Auremir, Bjarsmyr, Medjani, Ziya, N'Dinga, Hakan, Bifouma Mert, Emre, Kone
Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Nagatomo, Selçuk, Tolga Rodrigues, Feghouli, Yasin, Gomis