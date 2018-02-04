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Sivasspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacak.

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Sivasspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çıktığı 3 lig maçını da kazanan sarı-kırmızılı ekip, Sivas'ta bu seriyi devam ettirmeye çalışacak. Sivasspor maçı öncesi Galatasaray'da sakat olan Fernando Reges dışında eksik bulunmuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Tolgahan, Auremir, Bjarsmyr, Medjani, Ziya, N'Dinga, Hakan, Bifouma Mert, Emre, Kone

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Nagatomo, Selçuk, Tolga Rodrigues, Feghouli, Yasin, Gomis  

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