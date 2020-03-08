Sivasspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

1 Fenerbahçe, sahasında Denizlispor ile berabere kaldı Süper Lig'in 25. haftasındaki Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor maçı, ilk ve 2. yarıdaki karşılıklı gollerin ardından 2-2 eşitlikle bitti.

2 Başakşehir haftayı 3, Trabzon 1 puanla kapattı Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe'yi 3-0'lık net bir skorla geçerken, Trabzonspor Gaziantepsporla 1-1 berabere kalarak 2 puanı Gaziantep'te bıraktı.

3 Serkan Kırıntılı yine Fenerbahçe maçında yok Konyaspor'da Serkan Kırıntılı, Yeni Malatyaspor ile oynanan maçın 88. dakikasında kırmızı kart gördü ve haftaya oynanacak Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

4 Anderlecht'in Karius ilgisine taraftarlardan yoğun tepki Beşiktaş'ta Loris Karius'un adı kısa süre önce Anderlecht ile anılmıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Belçikalı taraftarlar, Alman kaleci için "Bedava gelse istemiyoruz" dedi.

5 Fatih Terim'den Sivas maçı öncesi şampiyonluk konuşması Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim, Sivasspor maçı öncesi oyuncularıyla yaptığı konuşmada, "Şimdilik Beşiktaş maçını unutun, Sivas'ı yenelim diğer bütün maçları da kazanabiliriz" dedi.

6 Leicester City, Çağlar'a yeni sözleşme önerecek Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, İngiliz ekibiyle sözleşme uzatmaya sıcak bakıyor.

7 Eski yıldız futbolcu Ronaldinho, Paraguay'da tutuklandı Sahte pasaport düzenlemek iddiasıyla Paraguay'da gözaltına alınan Brezilyalı eski yıldız futbolcu Ronaldinho tutuklandı.

8 FIFA'dan futbolda devrim niteliğinde yeni kurallar Alman Bild gazetesinin haberine göre FIFA, futbolda taç atışının ayakla kullanılması, zaman cezası, zamanın durdurulması ve sınırsız oyuncu değişikliği hakkıyla ilgili yeni kurallar test edecek.

9 Galatasaray'dan iki maça dev prim Galatasaray yönetimi, kritik 2 maçtan 6 puan çıkarılması durumunda takıma 5 milyon lira prim dağıtılmasına karar verdi.