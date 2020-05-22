Sivasspor, G.Saray'ı TFF'ye şikayet etmeye hazırlanıyor

Bu sezon Sivasspor’un zirveye oynamasında büyük pay sahibi olan Mert Hakan Yandaş ile Emre Kılınç, sergiledikleri performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

Fenerbahçe'nin de ilgilendiği bilinen iki futbolcuyla, Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı öğrenilmişti.

SİVAS, TFF'YE ŞİKAYET EDECEK

Ancak Sivasspor'un bu durumdan hoşnut olmadığı ortaya çıktı.

Ajansspor'da yer alan habere göre; kırmızı-beyazlılar, sezon sonu sözleşmeleri sona erecek olan Mert Hakan ve Emre Kılınç ile görüşmeleri nedeniyle Galatasaray'ı TFF'ye şikayet etmeye hazırlanıyor.

MENAJERLİK ÜCRETİ DE YOK

Futbolcular için kulübe bonservis ücreti ödemeyecek olan sarı-kırmızılılar, bu iki transferde menajerlik ücreti de ödememek için oyuncularla direkt temas kurmuştu. Menajerlik ödemesinin ise oyuncuların alacağından, futbolcular tarafından yapılacağı belirtildi.