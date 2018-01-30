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Sivasspor, Henri Saivet'i transfer etti

Demir Grup Sivasspor, Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'da forma giyen Henri Saivet'i kadrosuna kattı.

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Sivasspor, Henri Saivet'i transfer etti

Süper Lig ekipkerinden Demir Grup Sivasspor, Robinho'nun ardından Newcastle United forması giyen Henri Saivet'i de transfer etti.

BU SEZON TEK MAÇ OYNADI

BeIN Sports'un haberine göre Sivasspor, 27 yaşındaki Senegalli 10 numara Henri Saivet'i kadrosuna kattı.

2016 yılında Bordeaux'tan 6 milyon Euro'ya Newcastle United'a transfer olan geçen sezonu kiralık olarak Saint-Etienne'de geçirmişti. Saivet, bu sezon Newcastle formasıyla sadece bir maça çıkarken o maçta da 1 gol kaydetti.

HAFTA İÇİ SİVAS'A GELECEK

Başkan Mecnun Otyakmaz, 27 yaşındaki siyahi oyuncu ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını duyurdu. Futbolcunun hafta için kente gelerek takıma katılması bekleniyor.

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