Sivasspor, Hugo Vieira'yı resmen duyurdu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor devre arası transfer çalışmaları kapsamında forvet oyuncusu Hugo Vieira´yı renklerine bağladı.

Kırmızı Beyazlı ekip, 2018-2019 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere Portekizli futbolcu Hugo Vieira' 1,5 yıllığına anlaşmaya vardı. Sivasspor, anlaşmayı 90'lı yılların meşhur TV oyunu Hugo'nun videosuyla duyurdu.

Sivasspor Hugo Vieira transferini duyurdu - VİDEO

Tam ismi Hugo Filipe da Costa Oliveira olan futbolcu 25 Temmuz 1988'de Barcelos'da dünyaya geldi.

Estoril'da futbola başlayan Vieira sırasıyla; Estoril, Gil Vicente, Benfica, Sporting Gijon, Braga, Torpedo Moskau, Kızılyıldız ve Yokohama formasını giydi. Kariyerinde 268 maça çıkan Vieira 102 kez fileleri havalandırdı ve 24 kez de asist yaptı.