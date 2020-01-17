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Sivasspor iki eksikle İstanbul’a gidiyor

Süper Lig’in 18. haftasında Beşiktaş ile mücadele olacak Sivasspor'un kamp kadrosu açıklandı. Kafilede sarı cezalısı olan Mert Hakan ile sakat olan Fernando yer almadı.

| İHA
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Sivasspor iki eksikle İstanbul’a gidiyor

İlk yarıyı topladığı 37 puanla zirvede kapatan Sivasspor, ikinci devreye zorlu Beşiktaş maçıyla başlayacak. Kırmızı-beyazlılar, siyah-beyazlı ekip karşısında Mert Hakan Yandaş ve Fernando'dan faydalanamayacak.

2 İSİM KADRODA YOK

Rıza Çalımbay, kafilede şu isimlere yer verdi:
Ali Şaşal Vural, Mamadou Samassa, Muammer Yıldırım, Aaron Appindangoye, Barış Yardımcı, Caner Osmanpaşa, Fatih Aksoy, Marcelo Goiano, Uğur Çiftçi, Paul Papp, Ziya Erdal, Abdou Razack Traore, Armin Djerlek, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, İsaac Cofie, Volkan Eğri, Yasin Öztekin, Arouna Kone, Mustapha Yatabare.

Vodafone Park’ta pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Sivasspor mücadelesi saat 19.00’da başlayacak.

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