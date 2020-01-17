Sivasspor iki eksikle İstanbul’a gidiyor

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Caner Erkin'e en beğendiği hakem soruldu

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Ahmet Ağaoğlu: Bir kez daha ellerine vereceğiz

1 Fenerbahçeli futbolcular hız trenine bindi Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde hız trenine binen futbolcuların eğlenceli görüntülerini kulübün YouTube hesabından paylaştı.

2 Silahla maç yöneten hakem Amatör bir maçı yöneten hakem, taraftarları silahla sahanın kenarına çıkarmaya çalıştı.

3 UEFA raporuna göre, en borçlu takım Fenerbahçe UEFA, 2018 finans yılı içinde Avrupa'da en fazla zarar eden ligin, kur farkında dolayı Süper Lig olduğunu duyurdu.

4 Adebayor Beşiktaş'ta oynamak istiyor 300 bin euro harcama limiti bulunan Beşiktaş'a, Kayserispor ile yollarını ayıran Togolu golcü Adebayor'dan mesaj geldi.

5 Comolli'nin istifasının perde arkası Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'nin Başkan Ali Koç'a, "Prestijimi sarstınız" diyerek istifa ettiği ifade ediliyor.

6 Beşiktaş, Dorukhan'la uzatıyor Beşiktaş, yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak olan Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini 2024'e kadar uzattı.

7 Ronaldo'dan Enes Ünal'a: Çok iyi golcü Real Valladolid Başkanı Ronaldo Nazario, milli futbolcumuz Enes Ünal'a övgüler yağdırdı.

8 Şenol Güneş'ten Karius'a gönderme A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, eski öğrencisi Karius'a gönderme yaparak, "Manken gibi kaleciler var ama kalecilik yapmıyorlar" dedi.

9 Emre Akbaba'nın serbest kalma maddesi Aylar sonra sahalara dönen Emre Akbaba'nın serbest kalma maddesinin 15 milyon euro olduğu öğrenildi.