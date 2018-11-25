Sivasspor ile Ç.Rizespor puanları paylaştı

Karşılaşmaya etkili başlayan ekip ev sahibi Demir Grup Sivasspor oluken ilk net fırsatı 18. dakikada yakaladı.

Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda top Bjarsmyr'in önünde kaldı şutunu attı ancak kaleci Gökhan Akkan gole izin vermedi. Bu dakikadan sonra da etkili ataklarını geliştiren Sivasspor Kone ve Robinho ile net fırsatlar yakaladı ancak golü bulamadı.

Çaykur Rizespor ilk yarı boyunca atak üretmekte zorlandı ve devreye 0-0 eşitlikle girildi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına da etkii başlayan Demir Grup Sivasspor, rakibini baskı altına almayı başardı ancak golü bulan taraf Çaykur Rizespor oldu. Ali Çamdalı'nın defansın arkasına gönderdiği topa iyi hareketlenen Umar Aminu sağ kanatta topla buluştu ve topu ceza sahası içerisine Vadat Muriqi'ye gönderdi.

VEDAT MURİQİ'NİN GOLÜNE DAVİD BRAZ CEVAP VERDİ

Vedat Muriqi'nin sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutta top ağlarla buluştu ve skoru 1-0'a getirdi.

Çaykur Rizespor 70 dakikada bir kez daha gole çok yaklaştı. Sol kanattan içeriye çevirilen topta Ziya Erdal topu kendi kalesine gönderdi ancak top üst direkten oyun alanına geri döndü. Karşılaşmanın 76. dakikasında Demir Grup Sivasspor'ın baskısı golü getirdi. Kullanılan köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan David Braz topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirmeyi başardı.

Karşılaşmanın 85. dakikasında Douglas ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve Demir Grup Sivasspor kalan dakikaları 10 kişi tamamladı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Bu sonuçla Demir Grup Sivasspor puanını 15'e, Çaykur Rizespor ise 9'a yükseltti.