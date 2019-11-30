Sivasspor Kasımpaşa'yı da yendi

Lider Sivasspor'un Süper Lig'deki müthiş çıkışı devam ediyor.
Alanyaspor'dan devraldığı zirveyi bırakmayan Yiğidolar, Kasımpaşa karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle 27 puana yükseldi. Hakan Arslan ve Yatabare'nin golleriyle kazanan kırmızılı-beyazlı takım, haftayı lider bitirmeyi de garantiledi.
5 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ
Rıza Çalımbay yönetiminde başarılı bir grafik çizen Sivasspor, 5 haftalık galibiyet serisi yakaladı.
Ligin 8. haftasında deplasmanda Galatasaray'a kaybeden Sivas ekibi, TT Stadı'ndaki mağlubiyetten sonra sırasıyla Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor ve Kasımpaşa'yı yendi.
5 haftada 15 puan toplayan Sivasspor, gelecek hafta Yeni Malatyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.