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Sivasspor Kasımpaşa'yı da yendi

Süper Lig'in 13. haftasında evinde Kasımpaşa'yı 2-0 yenen Sivasspor liderliğini sürdürdü. Ev sahibi ekip, böylece ligde oynadığı son 5 maçı kazanmış oldu.

| AA
Sivasspor Kasımpaşa'yı da yendi
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Lider Sivasspor'un Süper Lig'deki müthiş çıkışı devam ediyor.

Alanyaspor'dan devraldığı zirveyi bırakmayan Yiğidolar, Kasımpaşa karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle 27 puana yükseldi. Hakan Arslan ve Yatabare'nin golleriyle kazanan kırmızılı-beyazlı takım, haftayı lider bitirmeyi de garantiledi.

5 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Rıza Çalımbay yönetiminde başarılı bir grafik çizen Sivasspor, 5 haftalık galibiyet serisi yakaladı.

Ligin 8. haftasında deplasmanda Galatasaray'a kaybeden Sivas ekibi, TT Stadı'ndaki mağlubiyetten sonra sırasıyla Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor ve Kasımpaşa'yı yendi.

5 haftada 15 puan toplayan Sivasspor, gelecek hafta Yeni Malatyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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