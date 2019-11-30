Sivasspor Kasımpaşa'yı da yendi Süper Lig'in 13. haftasında evinde Kasımpaşa'yı 2-0 yenen Sivasspor liderliğini sürdürdü. Ev sahibi ekip, böylece ligde oynadığı son 5 maçı kazanmış oldu. 30.11.2019 - 17:02 | AA