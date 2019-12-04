Sivasspor kupada da kazandı

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Sivasspor, kupada Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup etti.
SİVAS, 2 GOLLE KAZANDI
3. dakikada Yatabare'nin pasıyla topla buluşan Traore, sol çaprazdan sert bir vuruşla meşin yuvarlağı fileleri gönderdi: 0-1. Maçın ilk yarısını Demir Grup Sivasspor 1-0 önde tamamladı.
73. dakikada Fatih Aksoy'un pasıyla topla buluşan Fernando'nun, rakiplerini geçtikten sonra düzgün şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2.
Demir Grup Sivasspor, karşılaşmayı 2-0 kazandı. Bu karşılaşmanın rövanşı 18 Aralık Çarşamba günü Sivas'ta oynanacak.