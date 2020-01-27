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Sivasspor, Rizespor'la puanları paylaştı

Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında lider Sivasspor, evinde ağırladığı Ç.Rizespor'la 1-1 berabere kaldı. Böylelikle Kırmızı-beyazlıların namağlup serisi 11 maça çıkmış oldu.

| Haber Merkezi
Sivasspor, Rizespor'la puanları paylaştı
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Süper Lig'in 19. haftasının kapanış maçında lider Sivasspor, evinde Rizespor ile karşı karşıya geldi.

SİVAS'IN NAMAĞLUP SERİSİ 11 MAÇA ÇIKTI 

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlandı ve kırmızı beyazlı ekip, yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Rizespor, 60. dakikada Denys Garmash ile 1-0 öne geçti.

Sivasspor'a beraberliği getiren golü ise 90+3. dakikada Yasin Öztekin kaydetti. Öte yandan Sivasspor'da Kone'nin 47. dakikada ağları bulan topunda, VAR incelemesinin ardından ofsayt tespit edildi ve öncesinde verilen gol iptal edildi.

PUAN FARKI 4'E DÜŞTÜ 

Bu sonucun ardından Sivasspor 41 puanla liderliğini sürdürdü ve 2. sıradaki Fenerbahçe ile puan farkı 4'e düştü.

Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor deplasmanda Gaziantep ile karşılaşacakken, Rizespor evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.

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