Sivasspor, Robinho'yla sözleşme uzatmak istiyor

Sivasspor'da gösterdiği başarılı performansla büyük kulüplerin transfer listesine giren Brezilyalı yıldız Robinho için Başkan Mecnun Otyakmaz'dan resmi açıklama geldi.

"SÖZLEŞMESİNİ UZATMAK İSTİYORUZ"

Başkan Otyakmaz, "Robinho Başahşehir'le anlaştı" iddialarına karşılık, "Başakşehir'in diğer kulüplerimizin Robinho'yu düşünmesi gündemine almaları normal. Bize de benzer dedikodular geliyor. Ama şu ana kadar ne Başakşehir'den ne de diğer İstanbul kulüplerinden bize gelen resmi bir teklif oldu. Kaldı ki biz Robinho'yu bırakmak istemiyoruz" şeklinde konuştu.

Sporx.com'a konuşan Otyakmaz sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Robinho ile bir süre önce masaya oturduklarını ve sözleşme uzatmak için teklif yaptıklarını belirterek,"Biz Robinho'yu bırakmak istemiyoruz, o da buradan memnun. Biz oyuncumuzla sözleşmemizi uzatmak istiyoruz. Kendisinden bu konuda cevap bekliyoruz. Robinho'nun bir takım için ne kadar önemli bir avantaj teşkil ettiği ortada, Umarım Robinho ile sözleşmemizi uzatırız" ifadelerini kullandı.