1 Ç.Rizespor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Ç.Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

2 Sivasspor tek golle 3 puanı aldı Sahasında ağırladığı Göztepe'yi Yatabare'nin golüyle 1-0 mağlup eden Sivasspor, ilk yarıyı 37 puanla lider tamamladı.

3 2019'da yaşamını yitirenler İki gün sonra geride bırakacağımız 2019 yılında, spor dünyasından birçok değerli ismi kaybettik.

4 Fenerbahçe'nin sol bek alternatifleri Devre arasında mutlaka bir sol bek almak isteyen Fenerbahçe yönetimi, Ricardo Rodriguez, Ghoulam ya da Barisic'ten birini transfer etmeyi planlıyor.

5 Mehmet Ekici'ye talip çıktı Göztepe, Fenerbahçe'de sezon başında kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici'yi transfer etmek için harekete geçti.

6 Ljajic tepkilerden rahatsız Bu sezon düşüşe geçen Adem Ljajic, siyah-beyazlı taraftarların kendisine gösterdiği tepkinin yersiz olduğunu söyledi.

7 Taylan Antalyalı performansıyla göz doldurdu Süper Lig'de ilk kez bir maça 11'de başlayan Taylan Antalyalı, attığı 2 gol ve ortaya koyduğu futbolla sarı-kırmızılı taraftarları mest etti.

8 Fatih Terim: Nagatomo'yla ayrılsak da beraberiz Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada Nagatomo'yla yolların ayrılacağını ima etti.

9 Ozan Tufan'ın yeni kız arkadaşı Bu sezon ortaya koyduğu performansla adeta yeniden doğan Ozan Tufan'ın sırrı ortaya çıktı. Düzenli bir hayat yaşamaya başlayan 24 yaşındaki futbolcunun Rojin Haspolat ile birlikte olduğu öğrenildi.