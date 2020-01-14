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Sivasspor, Türkiye Kupası'nda Yeni Malatyaspor'a 4 attı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında, ligin lideri Sivasspor evinde ağırladığı Yeni Malatyaspor'u 4-0 mağlup etti.

| Haber Merkezi
Sivasspor, Türkiye Kupası'nda Yeni Malatyaspor'a 4 attı
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Sivasspor evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaştı.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi 4-0 kazanan Sivasspor, çeyrek final kapısını sonuna kadar araladı.

GOLLER YİNE AYNI İSİMLERDEN

Sivasspor'a galibiyeti getiren goller, 22. ve 49. dakikalarda Mert Hakan, 28. dakikada penaltıdan Emre Kılınç ve 45+4. dakikada Yatabare'den geldi.

Malatyaspor'da Beşiktaş'a transferi gündemde olan Guilherme yedek kulübesinde başladığı maçın 2. yarısında oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın rövanşı 23 Ocak Perşembe 14:00'da Malatya'da oynanacak.

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