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Sivasspor U14-U15 takımını taşıyan otobüs kaza yaptı

Sivasspor'un U14-U15 takımını taşıyan otobüs Hatay deplasmanı dönüşü yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole indi.

| Haber Merkezi
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Sivasspor U14-U15 takımını taşıyan otobüs kaza yaptı

Sivas'ta otobüsün şarampole inmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sivasspor altyapı oyuncularını taşıyan Ertan Öğütlü yönetimindeki 58 ABE 995 plakalı otobüs, Sivas-Kayseri kara yolu Ebuhan köyü yakınlarında yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole indi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre; kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"U14-U15 takımlarımızı taşıyan otobüs, Hatay deplasmanı dönüşü gece 01.55´te Sivas-Kayseri kara yolu Ebuhan köyü yakınlarında yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole indi."

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