Sivasspor U14-U15 takımını taşıyan otobüs kaza yaptı

Sivas'ta otobüsün şarampole inmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sivasspor altyapı oyuncularını taşıyan Ertan Öğütlü yönetimindeki 58 ABE 995 plakalı otobüs, Sivas-Kayseri kara yolu Ebuhan köyü yakınlarında yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole indi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre; kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"U14-U15 takımlarımızı taşıyan otobüs, Hatay deplasmanı dönüşü gece 01.55´te Sivas-Kayseri kara yolu Ebuhan köyü yakınlarında yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole indi."