Sivasspor yenilse de tur atladı

Süper Lig'de dolu dizgin ilerleyen lider Sivasspor, kupada da yoluna devam ediyor.

SİVAS, İLK MAÇIN AVANTAJIYLA TURLADI

Sivasspor, Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 4-0 yendiği BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk oldu.

İlk maçı farklı kazanan Sivas ekibi, Mert Hakan Yandaş'ın golüyle rövanş karşılaşmasına da hızlı başladı. Bu gol, aynı zamanda ilk yarının da skorunu belirledi.

Düşük tempoda geçen ikinci yarıda Malatyaspor'un golleri geldi. 79. dakikada Gökhan Töre, 90+3'te ise Chebake'in fileleri havalandırmasıyla ev sahibi takım kazanmayı bildi.

Sivasspor, iki maç sonunda toplamda 5-2'lik skorla çeyrek finale yükselen taraf oldu.