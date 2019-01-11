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Sivasspor'da Diabate imzayı attı

Demir Grup Sivasspor'un Leicester City'den kiraladığı Fousseni Diabate, Antalya kampında sözleşmeye imza attı.

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Sivasspor'da Diabate imzayı attı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Leicester City'den sezon sonuna kadar kadrosuna kattığı sol kanat oyuncusu Fousseni Diabate için Antalya kampında imza töreni düzenlendi.

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Malili sol kanat oyuncusu Diabate, törende yaptığı konuşmada, Sivasspor'a transferinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Burada olmaktan gurur duyuyorum." ifadesini kullanan Diabate, "Elimden gelen her şeyi yapacağım. Mücadele edeceğim. Sivasspor formasını hak ettiğimi düşünüyorum. Bunun hakkını sonuna kadar vereceğim." dedi.

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