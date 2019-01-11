Sivasspor'da Diabate imzayı attı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Leicester City'den sezon sonuna kadar kadrosuna kattığı sol kanat oyuncusu Fousseni Diabate için Antalya kampında imza töreni düzenlendi.
Sivasspor, Diabate’ye resmi imzayı attırdı VİDEO
Malili sol kanat oyuncusu Diabate, törende yaptığı konuşmada, Sivasspor'a transferinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Burada olmaktan gurur duyuyorum." ifadesini kullanan Diabate, "Elimden gelen her şeyi yapacağım. Mücadele edeceğim. Sivasspor formasını hak ettiğimi düşünüyorum. Bunun hakkını sonuna kadar vereceğim." dedi.
Sporda günün önemli gelişmeleri VİDEO