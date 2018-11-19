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Sivasspor'da Hakan Keleş dönemi

Tamer Tuna'yla yollarını ayıran Sivasspor, yardımcı antrenör Hakan Keleş'i takımın başına getirme kararı aldı.

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Sivasspor, takımda iki yıldır yardımcı antrenörlük yapan ve Beşiktaş maçında takımın başında sahaya çıkan Hakan Keleş ile yola devam etme kararı alındığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle: "Yönetim kurulumuz Tamer Tuna'dan boşalan teknik direktörlük görevine 2 yıldır takımımızda yardımcı antrenörlük görevi yapan Hakan Keleş ile devam etme kararı aldı. Hakan Keleş'i tebrik eder, Demir Grup Sivasspor'umuzun başında büyük başarılara imza atmasını temenni ederiz. Keleş'in yardımcılıklarını ise; M. Ali Kurtuluş, Yunus Kaya, Yusuf Randa ve Recep Atılgan yapacak."


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