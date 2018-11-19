Sivasspor'da Hakan Keleş dönemi

Sivasspor, takımda iki yıldır yardımcı antrenörlük yapan ve Beşiktaş maçında takımın başında sahaya çıkan Hakan Keleş ile yola devam etme kararı alındığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle: "Yönetim kurulumuz Tamer Tuna'dan boşalan teknik direktörlük görevine 2 yıldır takımımızda yardımcı antrenörlük görevi yapan Hakan Keleş ile devam etme kararı aldı. Hakan Keleş'i tebrik eder, Demir Grup Sivasspor'umuzun başında büyük başarılara imza atmasını temenni ederiz. Keleş'in yardımcılıklarını ise; M. Ali Kurtuluş, Yunus Kaya, Yusuf Randa ve Recep Atılgan yapacak."