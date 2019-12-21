Sivasspor'da hedef Alexandre Pato

Oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Sivasspor, transfer çalışmalarına başladı.

Roberto Carlos, Robinho ve Cicinho gibi dünya yıldızlarını Sivas'a getirmeyi başaran kırmızı-beyazlılar, bir Brezilyalıyı daha takıma kazandırmanın peşinde.

MENAJERİ TÜRKİYE'YE GELİYOR

Foxsports'un haberine göre; Yiğidolar, Brezilyalı golcü Alexandre Pato'yu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Haberde oyuncunun menajerinin transfer görüşmesi yapmak için Türkiye'ye gideceği yazıldı.

SAO PAULO'DA OYNUYOR

Milan ve Chelsea gibi dev takımların da formasını giyen 30 yaşındaki golcü, Sao Paulo'da top koşturuyor.