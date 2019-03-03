Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bursaspor'a 3-2 mağlup olan Demir Grup Sivasspor'da kötü gidişat sürüyor.
Ligin 21. haftasında Akhisarspor'u 2-1 mağlup ettikten sonra 22. haftada deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 4-2, geçen hafta sahasında Antalyaspor'a 2-1 yenilen kırmızı-beyazlılar, kötü gidişi dün Bursaspor ile deplasmanda oynadığı maçta da sonlandıramadı.
Ligde 9 haftadır kazanamayan rakibine 3-2 yenilen Sivas ekibi, üst üste 3. kez sahadan puansız ayrıldı. Son 3 haftada kalesinde 9 gol gören ve 5 kez fileleri havalandıran Demir Grup Sivasspor, 31 puanda kaldı.
Demir Grup Sivasspor, ligde kalan 10 haftada puan cetvelinin üstünü ve altını yakından ilgilendiren zorlu maçlara çıkacak. Kırmızı-beyazlılar, bu süreçte iç sahada Evkur Yeni Malatyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Galatasaray ile karşılaşacak.
Sivasspor, deplasmanda ise Fenerbahçe, Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor, Göztepe ve MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.