Sivasspor'da moraller yerinde

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Gazişehir Gaziantep'i konuk edecek. Sarı-lacivertlilerin hedefi, farklı kazanarak 4 yıl sonra bir haftayı liderlik koltuğunda kapatmak.

Fatih Terim, yardımcı antrenör Hasan Şaş'ın istifasını kabul etmedi. Şaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevine devam edeceğini duyurdu.

Hasan Şaş görevine devam ediyor

Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'ye transfer olmak istediğini kulübüne iletti.

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Fatih Terim: Yine şampiyon oluruz

Denizlispor mağlubiyeti sonrası oyuncularıyla konuşan Fatih Terim, böyle kayıpların normal olduğunu ifade ederken, sezon sonu yine şampiyon olacaklarını söyledi.